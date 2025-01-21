Balıkesir'de hafif ticari aracın itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında

Daha sonra aracın sağından geçerek kaza yerine ulaşan ekipler, 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan kurtardı.

İtfaiye ekipleri, Bandırma ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kazaya müdahale için yola çıktı. Sol şeritte hızla olay yerine varmak için ilerleyen ekip, bir hafif ticari aracın engeliyle karşılaştı.

Balıkesir'de trafik kazasına müdahale için yola çıkan itfaiyenin, kendisine yol vermeyen hafif ticari araç yüzünden geç kalma anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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