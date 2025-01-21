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        Balıkesir'de hafif ticari aracın itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında

        Balıkesir'de trafik kazasına müdahale için yola çıkan itfaiyenin, kendisine yol vermeyen hafif ticari araç yüzünden geç kalma anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:13
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        Balıkesir'de hafif ticari aracın itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasında
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        Balıkesir'de trafik kazasına müdahale için yola çıkan itfaiyenin, kendisine yol vermeyen hafif ticari araç yüzünden geç kalma anı cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        İtfaiye ekipleri, Bandırma ilçesinde 5 kişinin yaralandığı kazaya müdahale için yola çıktı. Sol şeritte hızla olay yerine varmak için ilerleyen ekip, bir hafif ticari aracın engeliyle karşılaştı.

        Siren ve korna çalarak geçmeye çalışan itfaiye ekibi, hafif ticari aracın yol vermemesi nedeniyle olaya müdahalede gecikti.

        Daha sonra aracın sağından geçerek kaza yerine ulaşan ekipler, 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan kurtardı.

        Hafif ticari aracın yol vermediği anlar, itfaiye ekiplerinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Çekilen görüntüyü inceleyen trafik ekipleri, itfaiyeye yol vermeyen araca cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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