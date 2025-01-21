Konutta kadının yükselişi
2024 yılının konut satış rakamları belli olurken toplam satış içerisinde kadınların aldığı konut oranı payının artışı dikkat çekti. Toplam satış içerisinde kadınların konut alımı yüzde 35'le en yüksek seviyeye çıktı. Satılan 1 milyon 478 bin 25 konutun 517 bin 528'ini kadınlar aldı. Kadınların payının en yüksek olduğu iller Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir olarak sıralandı
2024'te 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. TÜİK'in yayımladığı cinsiyete göre konut satış sayıları incelendiğinde kadınların toplam satış içerisinden aldığı payda 2024 yılında rekor seviyeye ulaşıldığı görüldü.
Konutların yüzde 35'i (517 bin 528 adet) kadınlar tarafından satın alındı. Erkekler 819 bin 231 bin konut satın alırken, 24 bin 547 tapu ortak olarak alındı. 116 bin 719 konut diğer (şirket vs) olarak kategorilendirildi.
Kadınların payının en yüksek olduğu iller Kırklareli (yüzde 42,27), Çanakkale (yüzde 42,21) ve Balıkesir (yüzde 42,04) olarak sıralandı. En düşük pay ise yüzde 22,58 ile Muş, yüzde 23,23 ile Ağrı ve yüzde 23,44 ile Ardahan'da oluştu.