Konutta kadının yükselişi

2024'te 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. TÜİK'in yayımladığı cinsiyete göre konut satış sayıları incelendiğinde kadınların toplam satış içerisinden aldığı payda 2024 yılında rekor seviyeye ulaşıldığı görüldü.

Konutların yüzde 35'i (517 bin 528 adet) kadınlar tarafından satın alındı. Erkekler 819 bin 231 bin konut satın alırken, 24 bin 547 tapu ortak olarak alındı. 116 bin 719 konut diğer (şirket vs) olarak kategorilendirildi.

CİNSİYETE GÖRE TOPLAM SATIŞTAN ALINAN ORAN (%) Yıl Kadın Erkek Ortak Diğer (Kurumsal) 2014 29.45 59.70 2.40 8.45 2015 29.65 60.10 2.30 7.95 2016 29.17 59.71 2.17 8.94 2017 29.05 59.46 2.07 9.42 2018 30.63 57.44 1.95 9.98 2019 31.16 57.51 1.79 9.54 2020 32.22 59.52 1.56 6.71 2021 33.95 54.95 1.94 9.17 2022 32.62 55.27 1.63 10.48 2023 32.79 56.32 1.60 9.29 2024 35.01 55.43 1.66 7.90

Kadınların payının en yüksek olduğu iller Kırklareli (yüzde 42,27), Çanakkale (yüzde 42,21) ve Balıkesir (yüzde 42,04) olarak sıralandı. En düşük pay ise yüzde 22,58 ile Muş, yüzde 23,23 ile Ağrı ve yüzde 23,44 ile Ardahan'da oluştu.