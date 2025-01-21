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        Haberler Yaşam Sadece bir kapıdan geçerseniz hayatta kalabilirsiniz! Çok dikkatlı bakanların çözebildiği bu bulmacalardan kaç tanesini doğru yapabilrsiniz?

        Sadece bir kapıdan geçerseniz hayatta kalabilirsiniz! Çok dikkatlı bakanların çözebildiği bu bulmacalardan kaç tanesini doğru yapabilrsiniz?

        Zeka testleri ve görsel bulmacalar, hem eğlenceli vakit geçirmenin hem de beyin jimnastiği yapmanın en keyifli yollarından biri. Peki, gözlem yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz? Sadece en dikkatli bakanların çözebileceği bu özel bulmacalarda kendinizi test etmeye hazır olun!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 13:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 13:30
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        1

        1. SORU

        Görselde kaç farklı sayı görüyorsunuz?

        2

        CEVAP

        Görselde tam 9 tane sayı bulunuyor!

        3

        2. SORU

        Bu görselde adaya ait olmayan 2 tane eşya var. Bulabilir misiniz?

        4

        CEVAP

        Pembe hindistan cevizi ve televizyon telleri dediyseniz doğru cevap!

        5

        3. SORU

        Farklı olan hangisi?

        6

        CEVAP

        Eveti sağ köşedeki havuç diğerlerinden farklı!

        7

        4. SORU

        Sadece bir kapıdan geçerseniz hayatta kalacaksınız, doğru kapıyı seçebilir misiniz?

        8

        CEVAP

        Kabloların suya değmemesine dikkat ettiğiniz sürece ikinci kapıdan sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.

        9

        5. SORU

        Bu görseldeki kadınlardan bir tanesi şirketin çalışanı değil, hangisi?

        10

        CEVAP

        Soldaki kadının yakasındaki isim kartı cevabı ortaya çıkarıyor!

        11

        6. SORU

        Bu çocuklardan hangisi varlıklı bir aileden geliyor?

        12

        CEVAP

        Erkek çocuğun tepsisindeki yiyecekler hamburger ve patates kızartmasından daha maliyetli.

        13

        7. SORU

        Bu özel uçuşta aslında zengin olmayan biri var, bulabilir misiniz?

        14

        CEVAP

        Adamın ceketindeki polyester etiketini gördünüz mü? Bu kumaş genelde zenginler tarafından tercih edilmiyor!

        Kaynak: Bright Side

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