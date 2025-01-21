Sadece bir kapıdan geçerseniz hayatta kalabilirsiniz! Çok dikkatlı bakanların çözebildiği bu bulmacalardan kaç tanesini doğru yapabilrsiniz?
Zeka testleri ve görsel bulmacalar, hem eğlenceli vakit geçirmenin hem de beyin jimnastiği yapmanın en keyifli yollarından biri. Peki, gözlem yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz? Sadece en dikkatli bakanların çözebileceği bu özel bulmacalarda kendinizi test etmeye hazır olun!
1. SORU
Görselde kaç farklı sayı görüyorsunuz?
CEVAP
Görselde tam 9 tane sayı bulunuyor!
2. SORU
Bu görselde adaya ait olmayan 2 tane eşya var. Bulabilir misiniz?
CEVAP
Pembe hindistan cevizi ve televizyon telleri dediyseniz doğru cevap!
3. SORU
Farklı olan hangisi?
CEVAP
Eveti sağ köşedeki havuç diğerlerinden farklı!
4. SORU
Sadece bir kapıdan geçerseniz hayatta kalacaksınız, doğru kapıyı seçebilir misiniz?
CEVAP
Kabloların suya değmemesine dikkat ettiğiniz sürece ikinci kapıdan sorunsuz bir şekilde geçebilirsiniz.
5. SORU
Bu görseldeki kadınlardan bir tanesi şirketin çalışanı değil, hangisi?
CEVAP
Soldaki kadının yakasındaki isim kartı cevabı ortaya çıkarıyor!
6. SORU
Bu çocuklardan hangisi varlıklı bir aileden geliyor?
CEVAP
Erkek çocuğun tepsisindeki yiyecekler hamburger ve patates kızartmasından daha maliyetli.