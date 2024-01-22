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        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılmaz hale geldi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 20:12 Güncelleme: 22.01.2024 - 20:12
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        Balıkesir'de çıkan yangında tek katlı bir ev kullanılmaz hale geldi
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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Küçükbükü Mahallesi'nde İsmail Dinç'e ait tek katlı evdeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin ilk müdahalede bulunduğu alevler, rüzgarın etkisiyle evi sardı.

        Sındırgı Belediyesi fen işleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve belediye ekipleri de Dinç ailesine ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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