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        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:19 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:20
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        Motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin mürettebatı helikopterle kurtarıldı (2)
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        BAKANYERLİKAYA, KURTARMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımda, "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40´ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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