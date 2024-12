AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ, Belgin Uygur ve Erkan Kandemir, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne 23 yılın 22'sini iktidarda geçirdiğini anımsattı.

Yapılan hizmetlerle, sadece 780 bin kilometrekare sınırları içinde değil, gönül coğrafyasında da beklenen Türk'ün her zaman geleceğini aktaran Dağ, "Vefalı Türk her zaman gelir. 'Biz ondan her zaman bir beklenti içinde oluruz' diyenlere kapıları hiç boş çevirmedik. Bugün Suriye'de, Etiyopya'da, Libya'da, Karabağ'da, Bosna'da, Balkanlar'ın tamamında bunu yaptık." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız, 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. 'Aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye' dedi. İnanmış dava erleri, inanmış teşkilat mensupları olarak Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde 23 yıl boyunca merkezimize milletimizin her bir ferdini alarak, odak noktamıza milletimizin her bir kalbine hizmet etmeyi alarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüdük. Milletimizin her bir kalbini de her zaman desteğiyle yanımızda hissettik."