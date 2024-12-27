Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinin ardından cuma namazı için Zağnos Paşa Camisi'ne geçti.
Burada namazını kılan Erdoğan, daha sonra Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere hareket etti.
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