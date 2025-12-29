Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de iş yeri kurşunlandı

        Balıkesir'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:15 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de iş yeri kurşunlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de bir iş yerini kurşunlayan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Karesi ilçesi Ali Hikmet Paşa Meydanı'ndaki bir kuyumcuya sabah saatlerinde silahla ateş açıldı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        İş yerinin kapalı olduğu saatlerde gerçekleşen saldırı sonrası yapılan incelemede dükkana 7 merminin isabet ettiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan aracıyla ayrılan Elif aranıyor
        Erkek arkadaşıyla tartıştığı kamptan aracıyla ayrılan Elif aranıyor
        2 gündür kayıp Elif Kumal için seferberlik 2 gündür haber alınamayan Elif i...
        2 gündür kayıp Elif Kumal için seferberlik 2 gündür haber alınamayan Elif i...
        Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Edremit Körfezi'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
        Balıkesir'de üniversiteli gençler çevreci projede görev aldı
        Balıkesir'de üniversiteli gençler çevreci projede görev aldı
        Kazdağları'na beklenen kar geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü
        Kazdağları'na beklenen kar geldi: Yüksek kesimler beyaza büründü
        Kuyumcuya silahlı saldırı
        Kuyumcuya silahlı saldırı