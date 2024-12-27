Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla geldiği Balıkesir’de ilk olarak Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Erdoğan ardından Zağanos Paşa Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

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