        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:00 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:00
        Ayvalık açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Ayvalık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-6" ve "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, botta aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

