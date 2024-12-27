Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu.

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