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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:12
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybedenlerden Ergin, Kırmızı ve Özçakır ailelerine ziyarette bulundu.

        Bir dizi ziyaret ve AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerden Muhammet Ergin, Enes Kırmızı ile Özlem Özçakır'ın ailelerine başsağlığı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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