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        Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:08
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        Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        M.B.K. (19) idaresindeki 10 AHE 832 plakalı otomobil, Bandırma-Susurluk kara yolunun Yahyaköy Mahallesi mevkisinde henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Ç.V. (21) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Susurluk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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