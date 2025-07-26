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        Balıkesir'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

        BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda dün çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:00
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        Balıkesir'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
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        BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda dün çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ayvalık ilçesi Cunda Adası yakınlarındaki ormanda dün saat 19.00'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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