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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!

        İstanbul Sancaktepe'de tam bir kabus yaşandı. Olayda 28 yaşındaki Beytullah Cin, tartıştığı annesi Emine ile babası Ahmet Cin'i bıçaklayıp öldürdü. Kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:04
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        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
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        Sancaktepe'de Beytullah Cin (28), tartıştığı anne ve babasını bıçakladı. Baba olay yerinde hayatını kaybederken anne ise kaldırıldığı yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

        Olay, 03.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Cin, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından bıçakla anne ve babasını yaraladı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Ahmet Cin'in (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan anne Emine Cin (60) ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Anne Cin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli, kısa sürede olay yerine yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Cin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin psikolojik sorunlarının olduğu ve olay günü ailesiyle tartıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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