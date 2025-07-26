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        Balıkesir'de devrilip, alev alan TIR'ın şoförü yaralandı

        BALIKESİR'de devrilip, alev alan kağıt havlu ve su yüklü TIR'ın şoförü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:15
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        Balıkesir'de devrilip, alev alan TIR'ın şoförü yaralandı
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        BALIKESİR'de devrilip, alev alan kağıt havlu ve su yüklü TIR'ın şoförü C.S., yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Balıkesir çevreyolunun İzmir istikametinde meydana geldi. C.S. yönetimindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve su yüklü TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, alev aldı. Dorsedeki kağıt havlu ve sular çevreye saçıldı. Alevler yol kenarındaki otlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.S., çevredekilerin yardımıyla TIR'dan çıkarıldı. C.S., ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

        Kaza nedeniyle çevreyolunun İzmir yönü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik ve güvenlik çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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