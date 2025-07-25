Balıkesir'de tavuk çiftliğinden ormana sıçrayan yangına ilişkin yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, ardından ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yakalanan çiftlik sahibi N.A. ile 2 çiftlik çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Dün akşam saatlerinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almıştı.
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