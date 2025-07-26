Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı

        Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:36 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı.

        C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

        Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kağıt havlu ve şişelenmiş suların çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

        Ekiplerin temizlik ve yol güvenliği çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'dan defansa takviye geldi
        Balıkesirspor'dan defansa takviye geldi
        Balıkesir'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        Balıkesir'deki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
        TSK, gazilere ve şehit ailelerine Ayvalık'ta tatil imkanı sunuyor
        TSK, gazilere ve şehit ailelerine Ayvalık'ta tatil imkanı sunuyor
        Havran Belediye meclis üyesi AK Partili Mehmet Anıl Yüksel, silahlı saldırı...
        Havran Belediye meclis üyesi AK Partili Mehmet Anıl Yüksel, silahlı saldırı...
        Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi, uğradığı silahlı sal...
        Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi, uğradığı silahlı sal...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçr...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçr...