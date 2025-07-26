Balıkesir'de seyir halindeyken devrilen tır yandı.

Kağıt havlu ve şişelenmiş suların çevreye saçıldığı kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Bir süre sonra yanmaya başlayan tırı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

C.S. idaresindeki 16 AAB 185 plakalı kağıt havlu ve şişelenmiş su taşıyan tır, İzmir-İstanbul kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

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