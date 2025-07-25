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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:32
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        GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangınla ilgili tavuk çiftliği sahibi N.A. ekiplerce gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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