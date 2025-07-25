GÜNCELLEME - Balıkesir'de tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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