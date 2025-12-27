Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:50
        
        Kuzey Ege'de iç turizmin önemli tatil merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl tatili öncesi doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

        Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Güre ve Bostancı bölgelerinde yoğunlaşan 5 ve 4 yıldızlı termal otellerin yanı sıra butik termal tesisleri her bütçeye göre tatil imkanı sunuyor.

        Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere, 2026 yılına zinde girmek isteyen tatilcilerin bölgeyi doldurduğunu söyledi.

        Kuzey Ege ve Edremit Körfezi'nin Türkiye'nin yeni tatil merkezi olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

        "Otellerimiz kapasitelerini doldurmak üzere. Rezervasyonlar yüzde 90'a yaklaştı. Bölge son yıllarda ulaşım projeleriyle büyükşehirlerde yaşayanların odak noktası haline geldi. Özellikle otobanlar ve tüneller sayesinde ulaşım çok kolaylaştı. Kazdağları'nın eteklerindeki şifalı termal sularda yorgunluk atmak ve yeni yıla zinde girmek isteyen vatandaşlarımızı Edremit'e bekliyoruz."

        - "Komşu ülkelerden de ciddi misafir kitlemiz var"

        Güre Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ceyhun Özsan ise bölgedeki hareketliliğin uluslararası boyuta ulaştığını vurguladı.

        Tesislerinde yüzde 90 doluluğa eriştiklerini ifade eden Özsan, şöyle konuştu:

        "İç pazarın yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşu ülkelerden de ciddi bir misafir kitlemiz var. Misafirlerimiz kışın aktivite seçerken özellikle açık ve kapalı termal havuz imkanlarını göz önünde bulunduruyor. Arkamızda Kazdağları, önümüzde Ege Denizi ve şifalı sularımızın olması bizi tercih sebebi yapıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

