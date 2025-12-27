Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl öncesi doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı

Kuzey Ege'de iç turizmin önemli tatil merkezlerinin bulunduğu Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl tatili öncesi doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Kuzey Ege'de özellikle Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Güre ve Bostancı bölgelerinde yoğunlaşan 5 ve 4 yıldızlı termal otellerin yanı sıra butik termal tesisleri her bütçeye göre tatil imkanı sunuyor.

Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, gazetecilere, 2026 yılına zinde girmek isteyen tatilcilerin bölgeyi doldurduğunu söyledi.

Kuzey Ege ve Edremit Körfezi'nin Türkiye'nin yeni tatil merkezi olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Otellerimiz kapasitelerini doldurmak üzere. Rezervasyonlar yüzde 90'a yaklaştı. Bölge son yıllarda ulaşım projeleriyle büyükşehirlerde yaşayanların odak noktası haline geldi. Özellikle otobanlar ve tüneller sayesinde ulaşım çok kolaylaştı. Kazdağları'nın eteklerindeki şifalı termal sularda yorgunluk atmak ve yeni yıla zinde girmek isteyen vatandaşlarımızı Edremit'e bekliyoruz."

- "Komşu ülkelerden de ciddi misafir kitlemiz var"