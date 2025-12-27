Balıkesir'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Güre İskele Mahallesi Kordonboyu mevkisindeki restoran henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önledi.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına alıp söndürdüğü yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.
