Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 11:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.K'nin kullandığı 03 ACE 249 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Ortamandıra Mahallesi mevkisinde, H.H. idaresindeki 06 FB 4658 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile H.K'nin kullandığı otomobildeki H.K, Z.K. ve E.S.K. yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Yemekler geç geldi! POS cihazı nerede? Kanlı sipariş!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda yoğun kar: 10 santime ulaştı!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Öğrencilerin üzerine sürdü!
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Libya heyetine Başkent'te cenaze töreni
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Çöp poşetinde bulunmuştu... Yasak aşk cinayetini katil anlattı!
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        Sıcaklıklar düşüyor... 37 kent için "sarı" ve "turuncu" kar alarmı!
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde '6+6' kısıtlaması uzatıldı
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        2025'te anne ve baba olan ünlüler
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Sentetik yıldızlara geçiş
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Beynimiz neden kötü anıları daha net hatırlar?
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Yeni yılı evde kutlayacaklara özel
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!
        Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

        Benzer Haberler

        Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl öncesi doluluk oranı yüzde...
        Edremit Körfezi'ndeki termal tesislerde yeni yıl öncesi doluluk oranı yüzde...
        Edremit'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Edremit'te iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
        ETO Başkanı Çetin: "Termal otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı" Kuzey Ege'd...
        ETO Başkanı Çetin: "Termal otellerde doluluk yüzde 90'a ulaştı" Kuzey Ege'd...
        Balıkesir'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
        BAÜN Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde sosyal sorumluluk projeleri...
        BAÜN Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde sosyal sorumluluk projeleri...
        Üniversiteliler 30 projenin tanıtımını yaptı
        Üniversiteliler 30 projenin tanıtımını yaptı