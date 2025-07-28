Beşiktaş için flaş transfer iddiası: Artem Dovbyk
Ciro Immobile ile yollarını ayıran ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katan Beşiktaş, hücum bölgesine bir takviye daha yapmak istiyor. İtalyan basını siyah-beyazlıların Roma forması giyen Artem Dovbyk'i listesine aldığını yazdı.
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Beşiktaş, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi.
Takviyelerini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar için İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN DOVBYK HAMLESİ!
Calcio Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Roma'da kariyerini sürdüren Artem Dovbyk'i listesine aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ukraynalı golcünün transferine sıcak baktığı kaydedildi.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 35 MİLYON EURO
İtalyan kulübünün 28 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 35 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği haberin detaylarında yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 45 maça çıkan Dovbyk, 17 gol - 4 asistlik performans gösterdi ve 3 bin 195 dakika sahada kaldı.