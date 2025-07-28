Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderilmedi

Google 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde erken uyarı sisteminin doğru çalışmadığını ve insanlara gerekli uyarıların yapılamadığını açıkladı.

Google'ın algoritmaları doğru çalışsaydı, depremlerin merkez üslerine 157 kilometre çapında yaşayan yaklaşık 10 milyon kişi en ciddi uyarı seviyesi olan "harekete geç" uyarısı alarak, sarsıntı başlamadan önce önlem almak için 35 saniyeye kadar vakit bulabilecekti.

Fakat 7,8'lik ilk depremde bu uyarı yalnızca 469 kişinin telefonuna gönderildi.

BBC'ye bilgi veren Google, 500 bin civarı kişiye ise hafif sarsıntılar için hazırlanan daha düşük bir uyarı gönderildiğini belirtti.

Teknoloji devi, daha önce deprem uyarı sisteminin "iyi çalıştığını" açıklamıştı.

Google'ın uyarı sistemi Türkiye'deki akıllı telefonların yüzde 70'inden daha fazlasını çalıştıran Android işletim sisteminde bulunuyor.

Görsel: Anadolu Ajansı Arşiv

Depremlerde 55 binden fazla kişi ölmüş, 100 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

İlk depremde hayatını kaybeden pek çok kişi, sarsıntıya uyurken yakalanmıştı ve erken uyarı almaları, binaları terk etmelerine veya önlem almalarına olanak sağlayabilirdi.

Depremden sonraki aylarda BBC, bu teknolojinin etkinliğini göstermek için "Harekete Geç" uyarısı alan kişilere ulaşmaya çalışmış fakat kimseyi bulamamıştı.

Bu iki uyarı arasındaki fark, depremin yerel saatle 04:17'de gerçekleşmiş olması nedeniyle önemliydi.

Daha hafif sarsıntılarda ise telefonların uyku modunu devre dışı bırakmayan "Dikkatli Ol" uyarısı iletiliyor.

Google'ın en ciddi deprem uyarısının adı "Harekete Geç". Bu uyarı, telefonların uyku modunu devre dışı bırakıp gürültülü bir uyarı sesi çıkarıyor ve telefonun bütün ekranında büyük bir uyarı beliriyor.

Google'ın Android Deprem Erken Uyarı Sistemi, çok sayıda cep telefonunun sarsılmasından bir deprem olduğunu tespit edebiliyor.

Bir Google sözcüsü "Her depremde öğrendiklerimizle bu sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bunun gerçekleşmemesinin nedeni, Google'ın erken uyarı sisteminin depremin büyüklüğünü yanlış hesaplaması oldu.

SİSTEMİN ZAYIF NOKTALARI

Google araştırmacıları, sistemlerindeki hatanın nedenlerini bilimsel dergi Science'a yazdıkları makalede detaylı bir şekilde anlattı ve bunun "sarsıntı tespit algoritmasından" kaynaklandığını belirtti.

Algoritma ilk depremin büyüklüğünün 4,5 ile 4,9 olarak hesaplamıştı. Oysa depremin gerçek büyüklüğü 7,8'di.

İkinci depremin büyüklüğü de olduğundan daha düşük hesaplanmıştı. Bunun sonucunda "Harekete Geç" uyarısını yalnızca 8 bin 158 telefon, "Dikkatli Ol" uyarısını da 4 milyon telefon almıştı.

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Google araştırmacıları depremin ardından yeniledikleri algoritma ile de bir simülasyon yaptıklarını ve sistemin 10 milyon telefona "Harekete Geç", 67 milyon kişiye de "Dikkatli Ol" uyarısı verdiğini aktardı.

BBC'ye bir açıklama yapan Google, "Her deprem erken uyarı sistemi aynı zorlukla mücadele ediyor: Algoritmaları büyük depremler için doğru şekilde ayarlamak" ifadelerini kullandı.

Fakat ABD'de mühendislik üzerine uzmanlaşan Colorado School of Mines üniversitesinden Elizabeth Reddy, bu bilginin paylaşılmasının iki yıl sürmesinin kaygı verici olduğunu söyledi:

"Bu kadar uzun sürmesine kızgınım. Burada küçük bir sarsıntıdan bahsetmiyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti ve uyarılar beklediğimiz performansı vermedi."