Balıkesir'in Erdek ilçesinde lüks yatta yangın çıktı
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Erdek açıklarında seyreden yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri ve yangın söndürme gemisi yönlendirildi.
Yatta çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen yat, inceleme yapılmak üzere Erdek İskelesi'ne çekildi.
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