Meteoroloji'den sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artması bekleniyor. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli lodos etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.