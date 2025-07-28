Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

İlçeye bağlı Yakuplar Mahallesindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Müdahalenin sürdüğü yangında, zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı görülüyor.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye ediliyor.

Ekipler, yangının Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesindeki yerleşim alanına ulaşmaması için de önlem alıyor.

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangının ilerleyişi durdurulmaya çalışılıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yükselen alevler, ekiplere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve ekipler, aniden büyüyen alevlerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra bugün yeniden alevlenen orman yangınına 133 araç ve 442 personelle müdahale sürerken, Harmancık'a bağlı Çakmak, Çatalsöğüt, Çamoğlu, Ilıcaksu, Dutluca, Gedikören ve Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının neden çıktığına ilişkin inceleme sürerken, vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk A. (30) şikayet üzerine gözaltına alındı. Ufuk A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği iddia edildi.

Ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Tayır, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracının önüne park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalanıp, gözaltına alındı. Ufuk A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip, şüpheliyi linç etmek istedi. Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin orman yangını çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

EMNİYETİN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Ufuk A. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, öfkeli kalabalık da bina önünde toplanıp, şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Polis, çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

ŞÜPHELİ ARAÇ EMNİYETTE

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

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Harmancık'ta ormanda görülen şüpheli araç ihbarı üzerine kimliği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ederken o araç ise emniyete getirildi. Polis ekipleri, emniyet önünde toplanan kalabalığa konu hakkında titiz bir inceleme yapıldığı belirterek dağılmalarını istedi.