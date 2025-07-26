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        Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıldı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 15 metre uzunluğundaki 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 19:30 Güncelleme: 26.07.2025 - 19:35
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        Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıldı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yat alev alev yandı. Yatta bulunan 4 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, alevler ise yardıma giden gemilerden yapılan müdahale ile söndürüldü. Yat kullanılamaz hale geldi.

        Erdek ilçesi açıklarında saat 17.30 sıralarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yatta yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yat alev topuna dönerken, içerisindeki 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ro- ro gemisinin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yat ise yat ise kullanılamaz hale geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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