Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıldı
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 15 metre uzunluğundaki 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı.
BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yat alev alev yandı. Yatta bulunan 4 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, alevler ise yardıma giden gemilerden yapılan müdahale ile söndürüldü. Yat kullanılamaz hale geldi.
Erdek ilçesi açıklarında saat 17.30 sıralarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yatta yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yat alev topuna dönerken, içerisindeki 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ro- ro gemisinin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yat ise yat ise kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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