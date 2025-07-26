Erdek'te 15 metrelik 'ILLUSION' isimli yat alev alev yandı; 4 kişi kurtarıldı

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yat alev alev yandı. Yatta bulunan 4 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtarırken, alevler ise yardıma giden gemilerden yapılan müdahale ile söndürüldü. Yat kullanılamaz hale geldi.

Erdek ilçesi açıklarında saat 17.30 sıralarında, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki ‘ILLUSION’ isimli yatta yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yat alev topuna dönerken, içerisindeki 4 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Ro- ro gemisinin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, yat ise yat ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.