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        Haberler Ekonomi Otomobil Bakanlıktan otomobil fiyatlarına yakın takip - Otomobil Haberleri

        Bakanlıktan otomobil fiyatlarına yakın takip

        Ticaret Bakanlığı, yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının ardından otomobil piyasasındaki fiyat değişimlerini yakın takibe aldığını bildirdi. Bakanlık açıklamada, "Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:19 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:12
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        Otomobil fiyatlarına yakın takip
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin hızla büyüyen ticaret hacmi içerisinde önemli bir yer tutan motorlu kara taşıtı ticaretinde, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesisi ve sürdürülmesi amacıyla düzenlemelerin, denetimlerin ve önleyici tedbirlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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        Otomotivde ÖTV bilmecesi

        "FİYAT DEĞİŞİMLERİ BAKANLIĞIMIZCA YAKINDAN İZLENMEKTEDİR"

        Motorlu taşıt ticaretinde kamu düzeninin korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla atılan adımlara işaret edilen açıklamada, "ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemelerin ardından sektördeki fiyat değişimleri Bakanlığımızca yakından izlenmektedir. Manipülatif fiyat artışları, kural dışı satış uygulamaları ve piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunan kişi ve kuruluşlara karşı titiz incelemeler yürütülmekte, tespit edilen aykırılıklara karşı idari para cezaları uygulanmakta, gerektiğinde yaptırımlar devreye alınmaktadır. Bakanlık olarak motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin hayata geçirdiğimiz tüm düzenlemeler, kayıt dışılığın azaltılması, tüketicinin korunması, fiyat istikrarının sağlanması ve piyasa dengesinin korunması amaçlarına yönelik olarak büyük bir kararlılıkla uygulanmaktadır" ifadesi kullanıldı.

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        Açıklamada, yasal düzenlemeler uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler tarafından gerçekleştirilebildiği ve bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taşıt satışının ticari faaliyet olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

        Bu kapsamda, yetki belgesi olmadan ikinci el taşıt ticareti yaptığı tespit edilen 220 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 103 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, kayıt dışı taşıt ticaretinin önüne geçmek amacıyla vatandaşların kullanımına sunulan e-Devlet tabanlı ihbar modülüyle yetki belgesiz faaliyet gösteren kişi ve işletmeleri şikayet etmenin mümkün hale geldiği belirtildi.

        Açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde artan manipülatif fiyat hareketleri ve stokçuluk gibi piyasa bozucu uygulamalara karşı Bakanlıkça hayata geçirilen 6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması ile ilan fiyatı kısıtlaması uygulamalarıyla sektördeki aşırı fiyat artışlarının ve haksız kazançların önüne geçildiği anımsatıldı.

        Bu kapsamda, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesini ihlal eden 131 yetkili bayi ve oto galericiye 52 milyon 462 bin lira, ilan kısıtlamasını ihlal eden 476 kişi ve kuruluşa 95 milyon 668 bin lira idari para cezası uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Ayrıca taşıt satışından kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlama gibi uygulamalarla vatandaşın araca erişimini engelleyen 31 yetkili bayinin yetki belgeleri iptal edilmiştir. Bu işletmelerin bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmaları yasaklanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, Türkiye Noterler Birliği ile yapılan işbirliği neticesinde oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, ikinci el taşıt satışlarında bedelin eşzamanlı ve güvenli biçimde ödenmesinin sağlandığı, dolandırıcılık, sahtecilik, para çalınması veya satış sonrası ödeme yapılmaması gibi risklerin ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

        EİDS İLE KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

        Tüketicilerin korunması ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla ilan platformlarına kimlik doğrulama yükümlülüğü getirildiği ve Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) devreye alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu sistemle kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan vermesi önlenmiş, yetki belgesiz galerilerin ilan açmasının önüne geçilmiştir. Artık yalnızca aracın sahibi, ikinci derece akrabaları, eşi veya yetki belgeli işletmelerce ilan verilebilecektir. Yetkilendirme işlemleri vatandaşlarımız tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın menfaatini önceleyen her türlü düzenleyici tedbir ve denetim bundan sonra da aynı ciddiyetle sürdürülecektir."

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