Erdek'te 2 motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 2 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 2 kişi yaralandı.
Ali K'nın kullandığı 17 ADN 908 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Doğukan Ö. yönetimindeki 34 HMF 077 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı.
Yaralı sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.