Balıkesir'de silahlı saldırıda öldürülen AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Yüksel'in cenazesi defnedildi

Yüksel, dün kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Burada düzenlenen törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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