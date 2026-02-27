Canlı
        Ayvalık'ta KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın adına kültür merkezi açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın adını taşıyan kültür merkezi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:12
        Kırlangıç Yaşam Merkezi bünyesinde inşa edilen 300 kişilik Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin açılış töreni, protokol üyeleri, sanatseverler ve merhum Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Rauf Denktaş'ın ömrünü Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna adadığını vurgulayarak, "Türk Mukavemet Teşkilatını kuran merhum Denktaş'ın adının, 'ilk kurşun'un atıldığı Kuvayımilliye şehri Ayvalık'ta bir kültür merkezine verilmesi son derece anlamlıdır." dedi.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise ilçede yılda 300'den fazla etkinlik düzenlendiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

        "Ayvalık'ta kültür ve sanat sadece izlenmez, paylaşılır. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde hayırseverlerimizin desteğiyle hayat bulan bu merkez, Ayvalık'ın sanat yolculuğunda güçlü bir adım olmuştur. 300 kişilik bu salon yalnızca bir mekan değil yeni hikayelerin, alkışların ve duyguların buluşma noktası olacaktır."

        Törene katılan CHP Ankara Milletvekili Mahmut Tanal da Ayvalık'ın doğası ve zeytiniyle olduğu kadar egemenlik anlayışı ve Atatürk değerlerine bağlılığıyla da Kıbrıs'a benzediğini ifade ederek, Rauf Denktaş isminin kente çok yakıştığını belirtti.

        Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş ise babasının adının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ayvalık ve Girne belediyelerinin kardeşliğine değinen Denktaş, "Bu merkezle Ayvalık ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ek bir gönül köprüsü daha kuruldu. Ailem ve Denktaş'ı unutmamakta direnenler adına en yürekli teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Törende, merkezin yapımına katkı sunan hayırseverler Nesrin-Fikret İnce ailesine teşekkür plaketi takdim edildi.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program, Ayvalık Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu’nun konseriyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

