Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi
Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.
Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki etkinliğe, Karesi ve Altıeylül ilçelerinden çok sayıda öğrenci katıldı.
Programda öğrenciler, kurulan geleneksel sanat atölyelerinde el sanatları uygulamaları yaptı, sahne gösterileri ve kültürel miras çalışmalarıyla ramazan ayının kültürel değerlerini deneyimledi.
Değerler eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.
Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir de katıldı.
