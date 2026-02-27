Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Balıkesir'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki etkinliğe, Karesi ve Altıeylül ilçelerinden çok sayıda öğrenci katıldı.

        Programda öğrenciler, kurulan geleneksel sanat atölyelerinde el sanatları uygulamaları yaptı, sahne gösterileri ve kültürel miras çalışmalarıyla ramazan ayının kültürel değerlerini deneyimledi.


        Değerler eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

