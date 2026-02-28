Canlı
        Sındırgı'da Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi

        Sındırgı'da Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Sındırgı'da Büyükşehir Belediyesince iftar programı düzenlendi

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı ilçesinde iftar programı düzenlendi.

        Sındırgı Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar kurulan sofralarda bir araya geldi.


        İftarın ardından semazen gösterisi, orta oyunu ve tasavvuf müziği dinletisi sunulurken, çocuklar için de çeşitli etkinlikler yapıldı.


        Programa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve ilçe belediye başkanları katıldı.


        İftarda Akın ve Sak, birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

