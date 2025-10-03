Habertürk
Habertürk
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:32 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:32
        Balıkesir'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Balıkesir'in Gönen ilçesinde öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Hüseyin Kurt idaresindeki 10 HE 199 plakalı öğrenci servisi, Tütüncü Mahallesi Keçeler yol ayrımında Ahmet Rıfkı Urucu yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hüseyin Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı.

        Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazada yaralananlar ise sağlık ekiplerince aynı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

