        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Edremit Körfezi'nde sağanak etkili oldu

        Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:59
        Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Edremit ilçesinin Altınoluk, Altınkum ve İkizçay mahalleleri ile Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskını olan ev ve iş yerlerinde tahliye işlemi gerçekleştirdi.

        Yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

