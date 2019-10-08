Balıkesir'de trafik kazası 5 yaralı

Balıkesir'in Balya ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Balya karayolunun Çakallar mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 35 KB 2015 ve 34 DE 5314 plakalı araçlar karşılıklı kazaya karıştı. Trafik kazasında 34 de 5314 plakalı aracın sürücüsü Ferhat T. ile 35 KB 2015 plakalı araçta bulunan Yahya K., İsmet A., Bülent K. ve Mevlit A. yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi. Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi ve Balya İtfaiye ekipleri müdahale etti. Trafik kazası sonrası yol trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçlar yoldan çekilerek, yol araç trafiğine açıldı. Jandarmanın trafik kazası ile ilgili soruşturmaya başladı öğrenildi.

BALIKESİR 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:41

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