Kaymakam Öner okul ziyaretlerine başladı

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, okul ziyaretlerine başladı. İl merkezi ve ilçelerde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın himayelerinde başlatılan ve başarıyla yürütülen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme (BENGİ) projesi kapsamında düzenlenen okul gezileri ilgi gördü.

Okullardaki okuma programları kapsamında, Kaymakam Hüseyin Öner, beraberinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Bilen ile Şehit Ahmet Çelik Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle gerçekleştirilen eğitime ilişkin değerlendirme sohbeti sonrası öğrencilerle okuma programına katılan Öner, program sonrası öğrencilerle de bir sohbet gerçekleştirdi. Kaymakam, öğrencilere kitap okumanın önemini ve kitap okuma alışkanlığı kazanmanın faydalarını anlattı ve birbirleriyle birebir vakit geçirebilecekleri aktivite ve etkinlik alanlarına yönelmeleri tavsiyesinde bulundu.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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