Kazdağları’nda orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağların’da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Kazdağları eteklerinde Çam Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Babadağ Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına 4 helikopter, 12 arozöz, 1 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

BALIKESİR 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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