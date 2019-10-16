Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi 4 ülkeden öğrencileri ağırladı

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi Erasmus+ KA2 İnternetInnovating New Teaching Techniques projesi kapsamında 4 ülkeden gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yaptı.

Polonya, Yunanistan, Romanya ve İspanya'dan 21 yabancı öğrenci ve 9 öğretmene Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi’nde Lego EV3 starter setleri ile kodlama eğitimi verildi. Erasmus projesi kapsamında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ziyaret edildi. Ayvalık ve Cunda kültür turu yapıldı.

BALIKESİR 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:49

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