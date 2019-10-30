60 yıllık terzi Ahmet Özdemir "İşleyen demir pas tutmaz" 60 yıllık terzi mesleğine döndü sağlığına kavuştu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 60 yıldır terzilik yapan Ahmet Özdemir, 2 yıl ara verdiği mesleğine geri dönerken sağlığına kavuştuğunu söyledi. Mesleğini çok sevdiğini anlatan 72 yaşındaki Özdemir, ömrü yettiğince mesleğine devam edeceğini söyledi.

Ahmet Özdemir, 12 yaşında Artvin’de çırak olarak başladığı mesleğini Bigadiç’te sürdürüyor. Özdemir, Abacı mahallesi Mahkeme sokakta gün boyu çalışıyor. Mesleğe iki yıl ara verince rahatsız olduğunu anlatan 6 çocuk ve 16 torun sahibi Özdemir, “60 yıl önce terzilik mesleğine çırak olarak başladım. Yıllarca çalıştıktan sonra, çocukların ısrarı üzerine mesleğime 2 yıl ara verdim. İşi bırakmak bana yaramadı. Birçok rahatsızlık ortaya çıktı. Tekrar mesleğine dönünce rahatladım. Gözlerimdeki rahatsızlık bile geçti. Çünkü kahvehane bilmem. Mesleğimi çok seviyorum. Son yıllarda terzilik öne çıktı. Ömrüm boyunca bunu sürdürmeye kararlıyım. İnsan, her yaşta bir şeyler yapmalı. Ben buna inanıyorum. İşleyen demir pas tutmaz” dedi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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