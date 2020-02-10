Otogarın yıkım başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir Toplu Taşıma’ya devri yapılan Erdek Otogarı yıkılmaya başlandı.

Balıkesir Toplu Taşımaya (BTT) devri gerçekleştikten sonra tadilat amaçlı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde binanın kullanım ömrünü tamamladığı ve olası bir depreme dayanaksız olduğu tespit edilmişti. Sabah saatlerinde yıkım için iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkım çalışmalarının sona ermesi ile mevcut alan geçici olarak araç otoparkı olarak kullanılacak. Yaz sezonu sonrasında yeni bir proje düzenlemesiyle Erdek'in yeni yaşam merkezi olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Bilindiği gibi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda yıkılan Erdek Belediyesi Hal Binasının bulunduğu alan geçici olarak otogar yeri olarak hizmet verecek.

BALIKESİR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:37

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