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Balıkesir'den Elazığ'a yardım TIR'ı

İHA

Türkiye, Elazığ'daki depremin ardından tek yürek oldu. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'a bir yardım eli de Balıkesir'den uzandı.

Balıkesir'den Elazığ'a yardım TIR'ı

Türkiye, Elazığ'daki depremin ardından tek yürek oldu. 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'a bir yardım eli de Balıkesir'den uzandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımız için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan TIR, Balıkesir'den yola çıktı. Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediyesi destekleri, iş insanları ile vatandaşlar tarafından temin edilen yardım malzemelerini taşıyan TIR, AFAD Merkezinden deprem bölgesine uğurlandı. Vali Ersin Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ülkenin her yerinden ayni ve nakdi yardımların yapılmaya başlandığını söyledi. Bu kapsamda 2 TIR yardım malzemesini Elazığ'a gönderdiklerini belirten Vali Yazıcı, "Elazığ'da meydana gelen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde hissedilen depremde can kaybının yaşanması millet olarak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Yaşanan doğal afetlerde her zaman birlik içerisinde el ele olmayı, gönül birlikteliği kurmayı bilen ve tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran milletimiz bu acının üstesinden de el birliğiyle gelmeyi başaracaktır. Balıkesir olarak görevimizi yapıyoruz. Bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu yaşam malzemelerini yola çıkarıyoruz. Depremzedelerin yanında olmak adına bu TIR'ı Balıkesir'den göndermiş olacağız. Biz büyük bir milletin çocukları ve torunlarıyız. Bu tür sıkıntılı ve acı günlerimizde büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Bizim atalarımız aman dileyen herkese, ister komşumuz olsun ister daha uzak diyarlarda olsun hep yardım etti ve yardım etmeye devam edeceğiz. Depremden hemen sonra hemşehrilerimiz, hem AFAD’ın sosyal medya hesaplarına mesajlar yollayarak hem de Valiliğimizi arayarak yardım konusundaki duyarlılığını bir kez daha göstermiştir. Bu millet büyüklüğü ile yüceliğiyle bu yardımları yapmaya devam edecek. Aziz Milletimize ve bu milletin kıymetli bir parçası olan Koca Seyit'in torunları Balıkesirli hemşehrilerimize, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediyelerimize yoğun ilgilerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum'' diye konuştu.
Balıkesir Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu Tır, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcıları Ergun Güngör, Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, İl Müftüsü Ramazan Topcan’nın katıldığı törenle uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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