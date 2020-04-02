Bandırma'da vefa grubu çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Grubu salgın nedeniyle evden çıkmalarında sakınca görülen vatandaşların istek ve taleplerini el birliği ile gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Dünyayı ve ülkemizi etkileyen covid 19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde olduğu gibi Bandırma'da da Kaymakamlık, Belediye, Kızılay gibi kurumların katılımı ve Bandırma Kaymakamlığı koordinesiyle oluşturulan "Vefa Grubu" çalışmalarını sürdürüyor. Salgın nedeniyle dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip vatandaşların 112,155 ve 156 hatlarına gelen aramaları doğrultusunda oluşturulan ekiplerce ihtiyaçları kapılarına kadar bırakılıyor. Vatandaşlar acil yardım numaralarının haricinde Kaymakamlığın 0552 903 9595 nolu WhatsApp hattına da ihtiyaçlarını bildirebiliyor.

Market, manav, eczane gibi işyerlerinden vatandaşların ihtiyacı olan ürünleri alan Vefa Grubu gönüllüleri daha sonra bu ürünleri vatandaşların adreslerine kadar bırakıyorlar.

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