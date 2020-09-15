Ayvalık’ta Atatürkçü Düşünce’ye yeni hizmet binası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi’nin yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete girdi.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin binanın Ayvalık halkının parasıyla yapıldığını hatırlatarak, desteklerini esirgemeyen Ayvalıklılara teşekkür etti.

Başkan Ergin, “Eski başkanlarımızdan Ahmet Tüfekçi’den bugüne kadar, gerek yer tahsisi, gerek temel atılması, gerek kaba inşaat aşamalarında destek olan tüm yönetimlere, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 15 Eylül gibi Ayvalık’ın kurtuluşunun kutlandığı bu önemli günde, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi bir derneğe hizmet binasını bitirip teslim etmenin haklı gururunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binasının açılış kurdelesi Başkan Ergin ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışta, milli mücadele yıllarına ait sergi katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

ADD’ye yirmi beş yıllığına tahsisin edilen binanın girişinde sergi salonu, üst katında ise toplantı odaları hizmet verecek. Ayvalık Belediyesi mimar ve mühendisleri tarafından projelendirilen bina Selanik’teki Atatürk evi ve Ayvalık mimarisine uygun olarak tasarlandı. ADD hizmet binasından kendi faaliyetlerinin yanı sıra diğer sivil toplum örgütlerinin de yararlanacağı öğrenildi.

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