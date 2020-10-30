Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı

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Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çekirdekli Mahallesinde biber toplarken yağan yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 4 kadın ağır yaralandı.

Bigadiç ilçesi kırsal Çekirdekli Mahallesinde biber toplamaya giden 8 kadın yağmur nedeniyle sığındıkları ceviz ağacının üstüne yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Durumu gören diğer vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kadınlardan 4'ü olayı hafif şekilde atlatırken, yaralanan 4 kadın ise ambulanslarla Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahalenin ardından durumları ağır olan Feride Erik, Suzan Avcıoğlu, Yasemin Deirel ve Nermin Sevinç, Balıkesir Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Hüseyin EMCAn

2020-10-30 21:14:50



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