Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları genel güvenlik ve asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Edremit, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 12 kişiyi yakaladı.

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