Balıkesir'de ağıllarda mahsur kalan 600 hayvan kurtarıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik Mahallesi'nde yollar kardan kapanınca ağıllarında mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana yiyecek ulaştırılması sağlandı.

Bandırma'da dün sabah başlayan kar yağışı ve tipi etkisini her geçen saat arttırarak devam ediyor. Özellikle kentin yüksek kesimleri ile kırsal mahallerinde etkili olan kar yağışı zaman zaman trafikte de olumsuzluklara yol açıyor. Edincik Mahallesi'nde ağıllarında mahsur kalan 600 küçükbaş hayvan olduğu ihbarını alan belediye ekipleri, ağıllara giden yolu güçlükle açarak hayvanlara yiyecek ulaştırılmasını sağladı. BandırmaÇanakkale yolunun Edincik ve Gönen kavşaklarında yoğun tipi sürerken, Karayolları'na bağlı ekipler yolları ulaşıma açık tutmak için yoğun gayret sarf ediyor. Ekipler kar ve tipi nedeniyle zaman zaman kayarak yoldan çıkan tır ve kamyonların da yeniden seferlerine devam edebilmeleri için iş makineleri ile destek veriyorlar.

Gönen'in Balya ilçesi ile ulaşımını sağlayan karayolu da kar ve tipi nedeniyle gece saatlerinde trafiğe kapandı. Sabah saatlerinden itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolu açık tutmak için büyük çaba sarfetti ancak bu kez de buzlanma nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin buzlanma ve tipi nedeniyle kapalı olan yolda çalışmaları 24 saat esasına göre sürüyor.

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre Bandırma'da yarın ve çarşamba günü de kar yağışının devam edeceği, perşembe günü yağışın şiddetini azaltacağı öğrenildi. Kentte hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar düşerken, gece ise sıcaklık eksi 4 derecelerde seyrediyor.

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