Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan basın açıklaması

        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 18 Mart programı kapsamında Havran'daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile aralarında geçen gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'tan basın açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 18 Mart programı kapsamında Havran’daki Seyit Onbaşı mezarında CHP Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Akın ile aralarında geçen gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

        Milletvekili Ok; kimsenin kendisini Atatürkçülüğü ile sınayamayacağını bildirerek şunları söyledi: “Protokol anıt mezarlara karanfillerini bıraktı, dua yapıldı ve kaymakam, vali yardımcısı ve ben dışarı çıktık. Mezarlığın dışına çıktık. Serkan Sarı ve Ahmet Akın kalabalık bir grup halinde, danışmanın ve ben varım sadece başka hiçbir partili yok hışımla üstümüze gelerek bizi Atatürkçü olmamakla, Atatürk’ü savunmamakla azarlarcasına itham etmeye başladı. Ben de kendisine en az onlar kadar hatta onlardan daha fazla Atatürkçü olduğumuzu söyledim. 'Yok bizden fazla olamazsınız' dedi. Öyleyse bir alet varsa ölç aleti görelim dedim. Ama buna rağmen saldırmaya, hiddetli bir şekilde, yüksek sesle saldırmaya devam etti. Böyle olunca biz de kendimizi savunmaya ve alttan almaya devam ediyoruz." dedi.

        Tartşmanın sürdüğünü ifade eden İsmai Ok, "Bu sefer bende Atatürk’ü arkasına alarak proveke etmeye çalışıyorsunuz ama başta İstanbul olmak üzere PKK’nın siyasi uzantısı HDP şimdiki adıyla DEM’in adaylarını CHP listelerinden gösteriyorsunuz bu ne biçim Atatükçülük dedim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        "Deprem siyaset üstüdür"
        "Deprem siyaset üstüdür"
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Filistin: İsrail, Refah'a saldırı başlattı
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Sosyal medyada "ucuz mobilya" tuzağı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Türkiye büyümesine hız kesmeden devam ediyor
        Bakan Kacır: Türkiye büyümesine hız kesmeden devam ediyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Balıkesir'de kanaat önderleriyle i...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Balıkesir'de kanaat önderleriyle i...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir'de şehit aileleri ve gazilerle...
        Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de bir kişiyi darbeden 4 şüpheli tutuklandı
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz
        Bakan Yardımcısı Boyraz: Yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir Üniversitesi'nde gençlerle bulu...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Balıkesir Üniversitesi'nde gençlerle bulu...