Bandırma’da koronavirüs tedbirleri arttırılıyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Covid19 vakalarındaki artışlar yetkilileri daha etkin ve caydırıcı önlemler almaya sevk etti.

Bandırma’daki Covid19 vakalarındaki artışlar yetkilileri daha etkin ve caydırıcı önlemler almaya sevk etti. Balıkesir il ortalamalarının üstünde olan vakalar nedeniyle Bandırma’da daha dikkatli olunmasını isteyen İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, vatandaşların pandemi şartlarına uymaları konusunda uyardı.

Yazar : Vatandaşlarımız kaynağı belli olmayan açıklamalara itibar etmesin!

Hafta başındaki sosyal medyada Bandırma Kaymakamlığı’ndan yapılmış gibi gösterilen açıklamaların yer aldığını ifade eden Kaymakam Yazar, bu açıklamaların Bandırma Kaymakamlığından yapılmadığını belirterek “Vatandaşlarımız kaynağı belli olmayan bu tür açıklamalara itibar etmesinler. Biz devlet olarak yapılması gereken açıklamaları yapıyoruz. Bizler hafta başlarında sahada görev yapan ekiplerimize motive amaçlı mesajlar atıyoruz. Covid19 ile 1 yıldır mücadele ediyoruz. Sağlık personelimiz, filyasyon ekiplerimiz gerçekten yoruldular. En önemlisi evde bekleyen vatandaşlar ve para kazanamayan esnaflar yoruldular. Bugüne kadar Bandırma olarak çok iyi bir sınav verdik. Ancak son haftalarda kentimizdeki vakalarda artışlar yaşandı. Bunun sebebi geçmişte yaptığımız mücadelenin sonucunda bağışıklığın oluşmasındaki sıkıntılar olabilir. Bandırma bir sanayi kenti, çalışan sayımız oldukça fazla, bunun da bulaş sayısını arttırdığını düşünüyoruz. Uzun bir süre vaka sayılarında il ortalamalarının altında iken şimdi ortalamaların üstünde yer alıyoruz. Balıkesir’de normalleşmenin başlaması için bu sayıların azalması gerekiyor” dedi.

Güzergaha uymayanlara, dükkan önlerinde toplananlara ceza geliyor

İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma’da yeni denetim ekipleri kurduklarını ifade ederek, “Bandırma’da yeni ekipler kurarak daha etkin ve caydırıcı önlemler alacağız. Maske kullanımında sıkıntı yaşamasak da mesafe konusunda ilçe olarak sıkıntımız büyük. Yollarda sigara içen sayılarında artış oldu. Buna izin vermeyeceğiz. Dükkan önlerinde esnafların toplanarak çay içmelerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edeceğiz. Vatandaşlardan biraz daha fazla evlerinde kalmalarını istiyoruz. Kısıtlama olan günlerde fırın ve markete gidişlerindeki uygulama daha sıkı denetlenecek. Güzergaha uymayanlara cezai işlem uygulayacağız. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum “ dedi.

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