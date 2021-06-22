Burhaniye’de sağlık kabinleri açıldı

Burhaniye’nin turistik yerlerinde sağlık kabinleri açıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Burhaniye’nin turist ağırlayan sahil mahallelerinde sağlık kabinleri hizmetlerine başladı.

İlçenin yatırımlarla gelişen İskele Mahallesi’nde bu sene yeni sağlık kabininin açılmasının yanında deniz turizmi bakımından yoğunluğun en fazla olduğu Ören’de de bu sene sağlık kabinleri vatandaşların pansuman, enjeksiyon gibi sağlık problemleri için hizmet verecek. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren sağlık kabinleri, gerek plajda gerekse çarşıda yaşanılacak sağlık sorunlarında ilk müdahalenin yapılacağı alan olarak kullanılarak faaliyet gösterecek. Ören’de bulunan sağlık kabini ayrıca tatilcilerin bebekleri için alt değiştirme ve emzirme alanı olarak da kullanılacak. Açılan sağlık kabinlerinde acil müdahale, tansiyon ölçümü, pansuman enjeksiyon gibi sağlık hizmetleri verilecek. Ören Sağlık kabini Yürüyüş yolu üzerinde Zabıta Bürosunun yanında haftanın 7 günü saat 09.00 ile 18.00 arası hizmet verirken, İskele Sağlık kabini ise İskele çarşıda muhtarlık binasında haftanın 5 iş gününde mesai saatleri içinde açık olacak.

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